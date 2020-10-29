美國總統大選至今剩下不到一周，雖然各家民調對於大選結果各有解讀，不過俄亥俄州伍德郡共和黨主席耶庫波斯基（Jonathan Jakubowski）以及亞利桑那州立大學凱瑞商學院研究助理教授馬克里迪斯（Christos Makridis）投書美媒《國會山莊》報指出，儘管大多數民意調查顯示民主黨總統候選人拜登領先或勢均力敵，但川普仍將以「大獲全勝」之姿連任，並指出主流民調至少存在三個問題。

作者認為，首先是提問的語氣。該文認為，根據行為心理學，如何提問方式的方式，先天決定了潛在答案的範圍；蓋洛普（Gallup）民調也發現，即使是在同一調查中，根據所使用的語氣，受訪者對同一話題的回答也會非常不同，而提問中的隱喻，甚至可使共和黨和民主黨之間原有的差異顯得微不足道。該文指出，正如人們不愛正面衝突，受訪者一般傾向給出符合社會期盼的答案，更簡單的方式就是避免他，而當前川普通常不是社會想要的答案。美保守派智庫卡托研究所（Cato Institute）最近的一項民意調查顯示，將近2/3美國人認為，政治氣氛太過嚴峻，不想對政治表達真實看法。

其次，受訪者的樣本，如受訪媒介是透過電話或手機、受訪地點、樣本數量和人口因素也會影響；此外，被調查者的人群組成不一定與可能投票的人群組成相同。儘管選舉民調都有誤差，但如果潛在樣本不能反映總體情況，這個誤差是不可靠的，自我篩選是導致2016年大選期間民調失敗的主要因素。

另外，對民調機構的不信任也導致川普支持者的回復率較低。拉斯穆森民調（Rasmussen）發現，「強烈支持」川普總統執政表現的美國選民中，有17%的人表示，他們不太可能讓別人知道自己打算在即將到來的選舉中如何投票；相比之下，對川普表現「強烈不滿」的人中，只有8%的人持同樣看法。

作者也強調，適當抽樣方法比規模更重要，但擁有具有代表性的樣本和足夠多的人數仍然有很大幫助。特拉法加集團（Trafalgar Group）的Robert Cahaly指出，在2016年之所以能成功測出搖擺州民調，主要靠建立1千名選民的最小樣本，再加上追蹤「隱性川粉」，才讓他們成為當年最成功的民調公司之一。

第三，選前週的新聞內容會影響選民的態度，尤其是在搖擺州。例如，最近拜登之子韓特（Hunter Biden）在「郵電門」被曝光，加上他與父親的連結，這對川普來說是個大好時機；若經濟繼續復甦，這對川普選情更是利多。另外，蓋洛普最近進行的一項調查發現，56%的受訪者表示，他們的生活比4年前更好，考慮到美國正處在一場大流行的時期，勞動力市場正在復甦，政治兩極分化日益加深，這一點令人震驚。

(中時新聞網)