南韓男團EXO人氣成員燦烈，以帥氣又無害的外表擄獲不少海內外女粉絲的心。未料，29日深夜韓國知名論壇Pann上卻出現一篇自稱是燦烈的前女友的網友，寫文爆料燦烈與其交往3年期間所發生的多次出軌事件，並特別說明「光我知道就至少有10次」，超渣行徑令大陸網友看了直呼「根本南韓羅志祥」。

在29號公開的爆料長文中，雖燦烈的名字都以韓文拼音字母來代稱，但網友一看便知道就是EXO成員朴燦烈。而自稱是燦烈前女友的她，在文章中提到兩人是在2017年的10月透過朋友認識進而交往，為了不讓戀情影響對方的事業，選擇安靜的當個「背後女友」，燦烈還曾威脅她說「若是因為女人關係影響事業，那倒不如去死」，因此連周圍的好友都不知道兩人的關係。還間接爆料燦烈其實早就對團隊裡的其中一位成員心生不滿，但卻在對方不知道兩人關係下對女方表示有興趣時，燦烈卻始終保持沉默只在背後痛罵對方。

在 Instagram 查看這則貼文 EXO_CY（@real__pcy）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 12 日 上午 8:16 張貼

另外，前女友還爆料，與燦烈交往三年裡的默默付出，都在燦烈忙著「與其他新女人忙著骯髒的玩樂」後化為烏有。原來在交往三週年紀念日前她發現燦烈誇張的出軌行徑，不僅在背地裡偷偷與空姐、知名YouTuber亂搞外，偷吃對象竟然還有女偶像及直播主，光她知道的人數便有10人之多，讓她忍痛放手。

在 Instagram 查看這則貼文 EXO_CY（@real__pcy）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 17 日 上午 2:00 張貼

就在分手2天後，燦烈試圖打電話挽回感情，但當前女友忍不住與燦烈攤牌時，燦烈竟假裝不知情打算敷衍帶過，而全部的對話過程都被她錄音下來，裡面還有更多燦烈「超渣」的事蹟，但看在兩人多年的情份選擇不多說。

而她為了證明所言不假還上傳了多張兩人合照，依照過去燦烈親姊姊所公開的家中照片場景似乎也一致，令大陸網友看了相當傻眼直呼「是南韓羅志祥？」。不過，還是有不少粉絲無法相信紛紛留言「P得這麼假」、「我說我是她老婆你們也信嗎？」、「最近是太無聊了嗎？這麼瞎的新聞也可以登熱搜」引起兩方論戰。

EXO燦烈「交往3年亂搞10次」前女友痛訴女星、空姊通吃（圖／微博@微博娱乐）

EXO燦烈「交往3年亂搞10次」前女友痛訴女星、空姊通吃（圖／微博@微博娱乐）

(中時新聞網)