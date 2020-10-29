大陸官方通報，10月28日新增確診病例47例，本土病例23例（均在新疆），境外輸入病例24例（內蒙古8例，上海6例，廣東3例，天津2例，江蘇2例，北京1例，福建1例，陝西1例）。

另外，新增16名無症狀感染者，全部都是境外輸入。大陸累計85915宗確診，4634人死亡。

新疆疫情拉警報，27日一夜新增22宗本土個案，28日再增23宗本土個案。

新疆維吾爾自治區衛健委表示，新疆目前確診個案，均是由無症狀感染者轉為確診；均源自喀什疏附縣。

喀什地區已全部完成全地區474.65萬人全員核酸檢測，除已報告的疏附縣183人呈陽性外，其餘均為陰性。

喀什地區衛健委表示，目前，疫情的溯源工作正在進行中。經對發現的無症狀感染者樣本病毒進行全基因組分析，排除疏附縣疫情與7月份烏魯木齊疫情病毒的相關性。

專家指出，此次疫情報告的感染者大都沒有臨床症狀，可能是因為處於感染早期，隨著病程進一步發展，其中一些無症狀感染者可能出現症狀，成為確診病例，所有無症狀感染者正在接受積極的醫療觀察。

(旺報 )