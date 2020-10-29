歐股暴跌帶衰美股，道瓊指數大跌900點，台股29日開在12,687.64點，大跌106.11點，權值電子股包括台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）皆下跌，指數跌點隨即擴大到逾200點，失守月、季線。

受到全球新冠肺炎確診人數激增、投資人對美國總統大選日益感到憂心、國會無法趕在選前敲定紓困協議的衝擊，美國四大指數10月28日全面重挫，道瓊工業平均指數大跌超過900點，與標準普爾500指數同步創下6月11日以來最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數10月28日重挫3.43％（943.24點）、收26,519.95點，創7月31日以來收盤新低，摜破100日移動平均線。那斯達克指數重挫3.73％（426.48點）、收11,004.87點，創9月25日以來收盤新低。費城導體指數跳空重挫3.39％（77.93點）、收2,222.98點，摜破50日移動平均線。

統一投顧指出，美國大選剩倒數四個交易日，震盪加大，待選後不確定因素消除，股市終將回歸基本面主導。目前盤勢進入最後壓縮期，考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機開賣傳捷報、大陸五中全會登場，基本面、政策面皆有助選後推升整體走勢上揚。

目前台股技術面中長期均線持續向上，下檔支撐強勁，美股再度震盪拉回，建議逢回找買點，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車、小塑等財報利多及第四季展望佳的業績題材股布局。

(工商 )