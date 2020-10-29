全台百貨業週年慶戰火延燒至11月份，且氣溫明顯轉涼，秋冬保暖商品需求量大增有助於拉抬買氣，10月初周年慶開跑的大江購物中心看好這波消費熱潮，預計11月4至30日推出餐廳美食版週年慶，將集結館內59家餐飲推出「好饗去大江」促銷活動，首12日期間大江聯名卡友於指定餐飲店櫃刷卡消費，單筆滿仟元最高可得270元電子現金券，APP會員單筆消費滿999元可得100元。

活動檔期區間不只是餐飲優惠，全館指定店櫃累計消費滿4,800元送400元，內衣與香氛店櫃單筆消費滿3000元送300元，全館不論吃飯、購物都有各門檻的滿額優惠贈送。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，餐廳版週慶「好饗去大江」已邁入第三年，每年深受顧客們的熱烈參與，除了超優惠餐點，今年在活動期間內凡於餐飲品牌消費且不限發票金額即可參加抽獎活動，最大獎將可獲得「合歡山暗空公園雙人摘星之旅」，前往位於南投的國際認證觀星景點－合歡山暗空公園，還能入住價值萬元的歐式童話城堡－老英格蘭莊園，假日還有大胃王競賽、小小廚神和首次舉辦「POTLUCK PARTY」等一連串活動陸續登場，屆時勢必吸引人潮進駐。

餐飲品牌業近年來翻身成為百貨零售業的聚客招財貓，有助於增加來客數進而帶動館內非餐飲、零售品牌業績，位於桃園市的大江購物中心曾歷經四年、斥資四億打造6,000坪地下遊逛街城於2017年9月盛大開幕，米其林星級、全台唯一、全桃獨家等特色餐廳美食陸續進駐，不只平日吸引人潮，假日更是一位難求，已成為大桃園地區的美食重鎮。

楊若琳表示，對於百貨零售業而言，10、11月份可說是挑戰月，前半場有同業週年慶促銷大戰，後半場有「雙11」電商網路搶單競爭，在雙面夾殺壓力之下，大江希望藉由獨家特色餐飲品牌魅力的優勢增加來客數，如此有機會吸引人潮挹注至其他樓層，可望帶動全館業績成長。

(工商 )