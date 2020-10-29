日常生活中常會遇到許多容易引起昏厥的情況，例如不少人在變換姿勢、從蹲下到站立時就會一陣暈；在八點檔等戲劇當中也常見因為外在打擊而昏厥的戲碼，這其實在現實生活中也是相當常見的情況。昏厥大多無傷大雅，避開環境因素、稍加休息即可，不過如果出現「不尋常」的情況就要特別留意，其可能導致死亡。

(圖/今健康提供)

昏厥常見４大類型，心因性有死亡可能

家醫科王威傑醫師表示，昏厥有別於喪失意識，是一種血液無法正常運送至腦部所引起的短暫性頭暈、暈眩、昏迷等狀態，原因主要可以分成姿勢性、心因性、腦血管性、神經性四大類。

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.姿勢性昏厥

姿勢性昏厥是較為常見的一種，主要出現在從蹲、坐、躺等姿勢變換成站立時發生。蹲、躺、坐等姿勢通常血液集中於下半身，起身變換姿勢較快時，血液便可能來不及量足的送回腦部，就有可能引起姿勢性低血壓，也就容易產生姿勢性昏厥的情況。建議可在變換姿勢時放緩速度，或先活動雙腳促進血液循環，而若出現昏厥時先坐下或躺平以避免危險。

.神經性昏厥

神經性昏厥指得就是像八點檔中常見因刺激等因素引起的昏厥，患者心臟、腦血管都沒有問題，但在受到外界刺激時神經調整的情況下影響到血壓，血流無法正常運送至腦部就會出現這樣的情況，因此也稱為神經調節反射性昏厥。

神經性昏厥除了受到驚嚇等刺激，也包括了上廁所、搬重物、過度緊繃、過度出力等，因此可在昏厥出現時觀察當下正在進行的動作，以利釐清原因，一般避開這些因素即可。

.腦血管性昏厥

腦血管性昏厥相較於前兩者較少見一些，指得則是患者本身沒有心臟方面的問題，但頸動脈等通往腦部的重要血管或腦血出現阻塞、狹窄等不良情況，血液便也無法正常運送至腦部，如此一來也容易出現昏厥的情形。

.心因性昏厥

心因性昏厥算是其中較少見的，但危險性是其中最高的。顧名思義指得就是心臟方面的問題，當心臟出現問題、血流無法正常運送時，身體各部位都有可能受到影響，而昏厥就是腦部受影響的反映，是最快也最明顯的，且也有可能失去意識。而也因為心臟問題所引起的心因性昏厥可說是健康的一大警訊，患者有死亡的風險，是最危險的一種。因此若有發現其他相關症狀、懷疑可能是心因性昏厥者，應盡早檢查，以利排除疑慮或進一步治療。

.其他及不明原因

值得注意的是，前述四種主要原因僅占了昏厥人口的三分之二，還有約三分之一是原因不明的，需要近一步檢查是身體哪方面出了問題。建議若有不尋常的昏厥情況發生，最好還是前往醫院檢查為佳，而若頻率太過頻繁或出現胸痛等症狀，更應盡早檢查。

昏厥是否嚴重關鍵在症狀，合併胸痛等情況速就醫

王威傑醫師表示，日常生活中有不少情況都有可能引起昏厥，大多數的昏厥是無傷大雅的，休息一下並避開風險因子即可。但醫師也提醒，情況是否嚴重勿以昏厥時間長短判斷，觀察當下情有無其他症狀才是重點。

像是心因性的昏厥危險程度高，卻也有可能僅有出現數秒的昏厥，建議民眾在昏厥的當下留意是否有出現胸痛、胸悶、心悸等不適，若有這些情況在昏厥時也一起出現，很有可能就是心因性的昏厥，也就是有心臟方面的問題，即便只是懷疑也應盡早就醫檢查為佳。

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出現昏厥要看哪科？醫：先家醫科判別為佳

出現頭暈等情況時，大多數民眾可能多會先至耳鼻喉科檢查，不過王威傑醫師提醒，昏厥和一般頭暈雖然相似，但原因往往大不相同，耳鼻喉的問題確實可能引起頭暈等症狀，但昏厥問題通常是在於血管、心臟、神經等問題，因此建議民眾若不確定、明顯合併有胸痛等不尋常症狀、起因明顯不是因為感冒等耳鼻喉相關所引起，應先至家醫科做初步檢查及判別為佳，並與醫師做詳細的討論，其後再由家醫科醫師轉介至心臟科或神經科等科別。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)