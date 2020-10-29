美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加432萬桶，遠超出市場預期的增加123萬桶。汽油庫存下滑89.2萬桶，少於市場預期的減少96.1萬桶。餾分油庫存減少449.1萬桶，超出市場預期的減少206.5萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高1.7個百分點，美國原油進口量增加12.2萬桶/日。

2.美國商務部周三公布，9月商品貿易逆差為794億美元，較8月逆差831億美元縮小，並少於市場預期的逆差845億美元。9月進口下滑0.2%，為2013.67億美元；出口成長2.7%，為1219.92億美元。

3.最新公布的官方數據顯示，上周美國原油庫存增幅超出市場預期，以及歐美新冠肺炎疫情急速升高，促使越來越多政府重啟防疫封鎖措施，將不利於原油需求前景，受此打擊，周三美國期油大跌2.18美元或5.5%，收在每桶37.39美元，創下10月2日來新低。布蘭特期油跌2.08美元或5.1%，為每桶39.12美元，創下4個月新低。兩大合約均創下自9月8日來最大單日百分比跌幅。

4.隨著全球新冠肺炎疫情再度急升，美國仍無法在大選前推出新紓困振興方案，以緩解疫情對經濟的衝擊，引發對美元的避險買盤，受美元大漲影響，周三金價與銀價盤中一度大跌2%與近6%。周三美國黃金期貨下跌1.7%，收在每盎司1,879.20美元，創下9月25日以來新低。現貨金收跌1.63%，為每盎司1876.5美元，盤中一度下跌2%，最低報每盎司1869.7美元。紐約期銀收跌4.9%，報每盎司23.359美元，創10月7日以來新低。鉑金收跌1.4%，為每盎司866.66美元。鈀金下跌3.5%，為每盎司2,249.04美元。美元指數一度大漲0.6%，創下逾一周新高。

(時報資訊)