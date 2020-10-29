IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)山鶯廠28日發生火災，影響晶片尺寸（CSP）封裝載板產線。欣興表示，火災廠房月營收約占集團合併營收約6％左右，並有投保財產險及營運中斷險，起火原因及實際損失金額調查評估中。

由於美股周三全面重挫致使台股今（29）日開盤大跌，加上欣興近期二度祝融衝擊營運，欣興股價開盤即下殺跌停價67.5元，雖在買盤逢低敲進下數度打開跌停，賣壓仍相當沉重。三大法人本周迄今已賣超欣興達3萬6030張。

投顧法人認為，CSP目前屬中低階BT載板、主要應用於手持消費性電子產品，目前產業供需並未吃緊。不過，雖有蘇州、黃石廠區產能條配，預期對欣興短期生產出貨仍有影響，同業景碩及南電近期或有受惠機會，需觀察火損程度，對欣興維持中立看待。

欣興位於桃園龜山工業區的山鶯廠28日下午3點傳出火災，桃園市消防局接獲報案後，由龜山分隊合計派遣41輛消防車及9輛救護車、共188名消防員，於10分鐘後抵達現場救災，順便救出2名受困女性員工、合計疏散2837名欣興員工。

欣興發生火災的山鶯廠建物為地上6層、地下2層RC建築，由於火勢沿風管一路自1樓延燒至6樓，火勢於下午5點10分獲得控制，直至今日凌晨1點25分才撲滅、上午7點完成殘火處理，合計1～6樓約4239坪廠區遭火災燒毀。

欣興今日清晨補充公告，山鶯廠火災主要影響廠區CSP廠，該廠月營收約占集團合併營收約6％左右，並有投保財產險及營運中斷險，起火原因及實際損失金額調查評估中。後續將協調各廠產能，以降低對客戶影響，並調查損失、申請保險理賠，以降低損失。

欣興山鶯廠生產的IC載板產品中，包括傳統的打線晶片尺寸（CSP）及高階的晶片尺寸覆晶（FCCSP）載板，為主要應用於手機、消費性電子等產品的BT載板。而近期市場供需持續吃緊的ABF載板，則是採用覆晶球閘陣列（FCBGA）封裝，預期未受火災影響。

投顧法人認為，BT載板產業供需並未吃緊，較無外界臆測的推升供需吃緊情勢。惟因火損停工，雖有其他如蘇州、黃石廠區調配，但預期短期對欣興生產出貨仍有影響，同業景碩與南電於近期內或有受惠機會，需觀察火損程度，維持「中立」評等、目標價65元不變。

(時報資訊)