公費流感疫苗10月5日開打，因引發搶打潮而暫緩50到64歲無慢性病公費對象施打。衛福部長陳時中今赴立院衛環委員會時透露，流感疫苗的加購持續在洽談中，目前已經談妥，有一部分在手上，還沒拿到，接下來還有很多程序要進行，但未透露加購的細節，如品牌、數量等。

台大公衛學院昨日指出，新冠肺炎疫苗必須有1725萬人接種才能有效涵蓋，陳時中表示，目前60%是暫定目標，疫苗接種委員會會做討論。因為疫情隨時在變化，現在都沒有第3期的臨床報告出來，所以大概還有很多的變化。

至於國光新冠肺炎疫苗在明年中，大概5、6月可供接種，陳時中表示，這樣的前提是一切進行都順，疫苗之所以要做臨床試驗，是因爲有風險存在，我們會根據臨床報告，盡速的能加快接種的腳步。

昨日指揮中心表示江蘇台商檢體錯置，陳時中今補充說明，是人工的環節出了差錯，對於有實驗室表達不滿，他則表示機場有兩個航廈，可以去看看貼紙是不是容易脫落，要脫落是很難的。

(中時 )