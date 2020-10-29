整場噹爆陳吉仲！年輕農民下戰帖！陳吉仲慌了手腳！農家子弟的對決－國會公聽會

總統蔡英文宣布將開放美國帶有瘦肉精的豬肉進口台灣後，引發全台譁然，反對聲浪不斷，但民進黨政府至今仍堅持己見，不僅讓民眾不解，更讓台灣的養豬農相當憤怒；近日在美豬進口的公聽會上，台灣農民組合協會理事長李建誠提出陳吉仲在大學任教時的論文，指出當時的陳教授都明白外國進口的肉品會對國內產業產生衝擊，怒轟為何如今的陳主委會不明白呢？

在公聽會上，許多專學者對於蔡政府即將開放美豬這個決定相當不滿，而蔡政府提出的論點也沒有辦法說服他們，台灣農民組合協會理事長李建誠更拿出農委會主委陳吉仲所著的論文，標題為「台美自由貿易協定洽簽對我國農漁業影響」，內容直指當時身為學者的陳吉仲認為若隨意開放美國的農畜產品，對於我國的業者衝擊將會相當大，但如今的陳主委卻說沒有這回事，昨是今非的態度讓人相當傻眼。

李建誠也痛批民進黨政府對於美豬的辯護，綠營稱美豬「有臭味」、「在國內市場沒有競爭力」，但是在數據上卻不是這個樣子，統計顯示，過去美豬在台灣的市佔率在10年間從1%上漲到10%，在這個成長速度下，如果再開放更為便宜的瘦肉精美豬，我國的養豬業一定會受到非常大的衝擊。

對於李建誠的說法以及自己「超時空打臉」的論文，陳吉仲的論調更加受到質疑，網友看過公聽會影片後紛紛留言表示「政策搞得亂七八糟，民進黨真府爛，受苦的都是人民」、「做過的事必留下痕跡，讓人深思的反面教材」、「沒有尊嚴，沒有原則的學者」、「為了當官可以背離自己的信念，臺灣價值萬歲」、「換了位子換了腦袋」、「民進黨一群教授、律師、醫生、博士被豬農打得爬不起，看了真過癮。」

(中時新聞網)