台東志航基地F5-E軍機墜海 救援畫面曝光 （民眾提供／蔡旻妤傳真）

軍機於台東外海墜落 飛行官吊掛搶救仍不幸殉職

今天清晨台東志航基地墜海的空軍第七聯隊F-5E單座戰機，清晨由上尉飛行員朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後就因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生，但是因為當時台東外海風勢強大且海象不佳，飛行員順利跳傘後落海，卻因為海象差，遭到傘繩纏住而大量吃水，幸好空救護隊在最短時間內發現朱員將他吊掛回到基地送往馬偕醫院，但在搶救後仍在9點27分時宣告不治。

F-5E發動機失效，飛行員跳傘落海遭傘繩纏住大量吃水急救中。(蔡旻妤/台東傳真)

朱姓飛行員由空軍救護隊在海上目視到目標後，派員將他吊掛上機，但是當時意識模糊，且也大量吃水狀況，在因此在機上與飛抵基地都持續進行CPR人工呼吸，吐出不少海水後恢復意識，立刻送往台東馬偕醫院急救。

軍方證實，29日早上1架編號5261隸屬志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機墜落台東外海。圖為F-5E戰機。(陳姓航空迷提供／蔡旻妤台東傳真)

軍方證實，29日早上1架編號5261隸屬志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機墜落台東外海。圖為F-5E戰機。(陳姓航空迷提供／蔡旻妤台東傳真)

據了解，由於F-5E型戰機屬於雙發動機，即使一個發動機失效，另一個仍能維持穩定飛行，雙發動機失效屬於相當罕見狀況，漢翔公司也緊急派員前往進行了解狀況。

據了解，朱姓上尉清晨起飛執行飛行訓練時，飛機才剛轉進台東外海，就發現發動機故障失去動力，於是立即回報塔台後，才進行緊急跳傘。朱冠甍上尉相當愛好音樂，是基地內搖滾樂團的吉他手，不久前才替空軍拍攝熱血微電影，目前有1歲女兒。

(中時新聞網)