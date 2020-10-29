台北市長柯文哲昨(28)日在臉書發文表示，「明年一月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」，農委會主委陳吉仲今(29)日回應，台灣目前允許進口豬肉國當中，扣除豬瘟疫區及不使用萊劑國家僅剩美國，重申「沒有全世界的萊克多巴胺的豬肉都可以進來」。

立法院經濟聯席會今日續審「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

陳吉仲指出，有些國家仍是非洲豬瘟及口蹄疫疫區，台灣目前只允許13個國家的豬肉可以進口到台灣，其中9個國家來自歐盟，像丹麥、西班牙、荷蘭，而上述國家本身就不使用萊克多巴胺，所以即使明年1月要開放，這9個國家也不會有萊克多巴胺的豬肉進來。

另外4個國家即加拿大、美國、紐西蘭跟澳洲，其中加拿大出口的豬肉都是不含萊劑，該國工會也具體做出這樣的聲明，再者，澳洲跟紐西蘭養豬的數目非常的少，大部分豬農也不用萊克多巴胺，出口的豬肉也不含萊克多巴胺。

陳吉仲強調，因此唯一會進口的萊豬就是來自美國，所以沒有全世界萊豬都可以進口。

陳吉仲說，各界有誤解可能是認為之前公布的27個國家國內可使用萊克多巴胺，但不代表這27個所有國家都能進來，例如韓國、菲律賓等本身是豬瘟疫區，雖然國內有使用萊克多巴胺但不可能出口到台灣來。

另外針對零檢出食安自治條例，陳吉仲回應，每位國人吃到的美國牛肉每1年是3公斤，美國豬肉最多就是0.6公斤，但美國牛肉幾乎都使用萊克多巴胺，未來各地方政府若還是堅持所有豬肉零檢出，「那不只牛排館，可能牛肉麵店都要關了。」

(中時 )