蔡政府8月無預警宣布開放萊豬進口，有地方顯示不滿，表示將自治，要求萊克多巴胺0檢出。對於地方與中央法規牴觸，衛福部長陳時中表示，行政命令已經送到立院審查，就看立院的結果來跟地方溝通。

陳時中今赴立院衛環委員會前透露，目前還沒有所謂的10ppb或0檢出，目前的規定還是在豬肉部分是0檢出，既然行政命令已經送到立院審查，就看立院結果，再根據這樣的結果，來跟地方協商溝通。

對於台北市長柯文哲說，萊豬的開放不只美國，全世界的萊豬都可進口，陳時中表示，其他國家根據規定還是可以進口含萊劑的豬，目前可以進口的國家有13國，其中9個國家是歐盟，歐盟不允許使用萊劑，剩下的只有美、加、紐、澳，美國沒有特別禁令，22%的豬肉使用萊，加拿大出口的不用萊劑，紐西蘭差不多沒有進口，澳洲的進口量則約佔0.02%。

陳時中表示，農委會半個月以前公告國內禁用萊克多巴胺，國外的牛豬飼料允許使用萊克多巴胺，衛福部再根據這樣的公告，訂定出殘留標準。

(中時 )