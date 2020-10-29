文／羅文芳

近年來國內運動風氣盛行，運動的場所越來越多，可以心肺有氧，也能重訓肌肉的綜合型健身房最熱門，現在市面上健身房類型眾多，從私人連鎖企業簽年約、計次、計時收費，或是政府經營的運動中心通通有，該怎麼選才是最適合你？今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你網友都麼挑！

運動易利站健身房「設備、服務、自由度」成網友挑選關鍵

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字顯示，網友挑選健身房最在意的幾個關鍵因素有分成硬體的「設備、設施」是否夠健全，健身房的地理「位置、方便」，對於初階練習者，也十分希望「教練」能提供協助，或者相關的「課程、體驗」，最後不管是健身房的營業或是課程安排，綁約或限制入場「時間」是否夠彈性，都成為影響網友選擇健身房的關鍵。

▲關於健身房的挑選，網友在意硬體「設施」、地理「位置」、服務「體驗」以及「時間」彈性。

大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間: 2019/10/22 - 2020/10/20)揮別綁約刻板印象！「新北運動聚點」全新誕生

現在市面上除了有傳統綁約的連鎖健身房，提供眾多課程據點吸引會員，另以也有不少主打自由，計時計費的小型健身房盛行，但前者年約高費用，讓許多初學者卻步，後者如雨後春筍般林立，每到晚間人潮擁擠，成為大家猶豫的因素，位在新北市的民眾，不妨可以嘗試看看全新的「新北運動聚點」。

透過新北市政府與業者的合作模式，優化新北市閒置空間，讓大家有更多運動地點選擇，不但新穎人潮少，免綁約限制時間，不像連鎖健身房設備課程變化度少，但仍有專業團隊進駐服務，目前板橋、新莊、泰山等處共有五家各有特色，新北政府體育處表示未來將持續擴增聚點，讓市民有更多安心揮汗運動的空間，詳情請鎖定「新北運動聚點」粉專。

森林跑站 RunBase 板橋館

#森林跑站板橋站

喜歡跑步的人千萬別錯過！原本位於大安森林公園的「森林跑站」，在板橋第一運動場內也有了據點，不但有重訓設備、淋浴間，也提供「金牌跑者」教學跑班，跟著專業教練一起享受慢跑樂趣，還提供健身餐訂購超貼心，有多種計次或課堂方案選擇，新北市民還有優惠。

地址：新北市板橋區漢生東路278號板橋第一運動場東門（板橋第一運動場）

連絡電話：02 7703 3873

官網：請點我

#新莊運動易利站

改造原新北市勞工活動中心空間，新莊運動易利站跟全新的運動團隊業者合作，主打「運動防護」新觀念，不但要讓民眾動得快樂更要安全，裡面不但有體適能器材跟韻律教室，還有2間運動防護紓壓室，教導正確的運動前伸展、收操的重要性，提供一條龍式運動防護服務。

地址：新北市新莊區新樹路222號7樓

連絡電話：02 2208 3069

官網：請點我

#動趣健身俱樂部-泰山體育館

不想要人擠人？來這裡就對啦！位於泰山體育館內的動趣健身俱樂部，裡面有超大「千坪運動空間」，含有13座深蹲架，讓你練下半身不用等到天荒地老，超過100座健身器材享受悠閒運動的自在時刻，瑜伽、TRX課程樣樣都有，還有戶外團課讓你盡情揮汗燃燒脂肪！

地址：新北市泰山區公園路54號

連絡電話：02 2296 9000

官網：請點我

#Waypoint FITNESS

原為讓大家更了解水利工程的中港大排願景館，利用河堤風景的優勢，現在搖身一變成「美景運動空間」，民眾不僅可置身於船艙意象的空間運動，還可以欣賞戶外河堤景致，裡面除了有多種重訓器材，也提供一對一私人教練課程，針對兒童、女生、樂齡族也有專屬的多元訓練。

地址：新北市新莊區新北大道四段1號2樓

連絡電話：0965 218 780

官網：請點我

#板樹運動中心

為新北市首座身障專屬健身房，甫啟用不久，位在板樹體育館內，不但有專業的器材設備，也是「身障專屬運動場域」，同時也適合行動不便長者們使用。引進芬蘭12種氣動式油壓室內運動器材，讓輪椅族使用器材時能夠快速定位，透過油壓器材的設計，控制使用重量，減少運動傷害也能達到訓練效果，讓不同族群都能快樂運動保持健康。

地址：新北市板橋區溪城路90號

連絡電話：02 2687 1368

官網：請點我

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年10月22日-2020年10月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『健身房挑選』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

【延伸閱讀】

南高屏肉燥飯亂鬥！陳其邁嗆台南「還好而已」 網友好評冠軍曝光

想台灣想瘋了！拜月老、VR幻想 日本人3招緩解「台灣失落症」

路癡救星！Google地圖推「AR實景導航」 3招密技超實用

(中時新聞網)