陸軍第六軍團前上尉李振育，利用負責軍用土地管理，竟假冒軍團名義，將手上新北市、桃園市等4處國有土地，不法租給民間，更利用發包小型工程貪污，3年來詐取千萬租金，軍方今年初展開調查，但李男趁調查空窗期潛逃海外，目前下落不明，桃園地檢署辦已發布通緝令，追訴時效為期26年7個月。

據《自由時報》報導，李男2010年投入軍旅，2017年4月間調至六軍團擔任上尉軍官，負責管理政治作戰局委託的土地項目，到任當年6月開始利用職務之便偽造文書，出租土地給民間業者，按收不法租金， 直到今年一月間，北部某處軍有土地被發現，遭人非法佔用擺攤，經追查發現，業者竟有六軍團所開出的契約書及繳費單，上面還有軍團關防，代表軍方簽約之人為李振育，軍方為此展開究辦，沒想到李男竟趁今年過年前潛逃出境。

李振育涉嫌盜租的土地包括汐止、新北、桃園等至少4處土地，不法獲利近千萬，已遭記過撤職，其他相關人等也在今年5月間進行檢討、清查。據「ETtoday」報導，議員張錦豪認為，區區一位上尉就能把上看千萬的利益獨吞，實屬不可思議，懷疑犯罪結構不只他一人，他的離境恐不單純。

(中時新聞網)