中國「十四五計畫」將把第3代半導體開發列入發展重點，號稱要投入10兆元人民幣經費發展相關技術，企業爭相布局，連台灣的中美晶與太極也積極投入開發。其中太極研發進度似乎較快，傳聞將送樣給穩懋與全新，未來通過下游製造廠認證後，太極設備所開發的上游碳化矽長晶，將能運用在製造5G晶片所需。

值得注意的是，太極在研發過程中，傳出雖然融合中科院的相關技術，但目前良率只有5成左右，卻能另類運用，開發成比天然鑽石更閃亮的「莫桑鑽」，每克拉也有2、3千元的價格。而太極也因為意外冒出鑽石商機，近兩月的股價，從20元大漲至33元，成為低價的強勢股之一。

法人透露，太極現有碳化矽長晶設備有5台，預計今年底再建置10台，計畫明年第一季進入量產階段。目前太極除了積極與穩懋、全新合作，希望完成碳化矽長晶材料開發；另一路線也與台灣寶石批發商，探詢莫桑鑽商業化的可能性。兩線商機的開發，都有機會在明年開始貢獻營收，但目前都還在夢想階段，成果是否能實現，還得經過廠商的品質認證成功，才能有定論。

(中時新聞網)