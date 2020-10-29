《ESPN》權威記者沃納洛斯基單日接連爆出猛料！根據沃神29日搶先報導，掌管猶他爵士營運長達35年之久的米勒家族，已經正式把爵士賣給軟體公司「Qualtrics」創始人萊恩史密斯，出售價碼高達16.6億美元，大約折合台幣475億元。

1985年只花2200萬美元買下爵士的米勒家族，儘管他們管理爵士的35年期間，其中16個球季至少取得50勝以上戰績，且從1989-90年球季以來，只有馬刺勝率比爵士還高，可惜爵士曾在1997、1998年闖進總冠軍賽，卻都沒法奪冠。

身為「Qualtrics」創始人之一的萊恩史密斯，目前42歲，在「富比士」上面顯示他擁有13億美元身家，不過他在2018年把「Qualtrics」以80億美元天價賣給德國商業軟體公司「SAP」，實際身家絕對高過外界評估，才有可能買下爵士。

「我已接觸米勒家族很多次了，」萊恩史密斯29日在爵士主場生活智能家居球館舉辦記者會表示，「我從未掩飾自己想要投資NBA或爵士想法，畢竟我從小就是爵士球迷，更夢想能幫爵士打球，可惜並未成真，爵士是一整個社區的禮物！」

(中時 )