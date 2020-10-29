金管會於10月6日駁回泰資卜蜂集團以旗下子公司CT Sunrise，買下日盛金控大股東建群投資（CTL）案，日盛金易主案再次胎死腹中。卜蜂高層對此甚感無奈，也只能大嘆「很可惜，現在誰都買不了了！」

該案是去年8月正式向金管會提出，但團隊早已研究多時，也多次探詢主管機關意向，再三保證是泰資、非中資收購，也承諾會以多家子公司，共同持有建群百分之百股權，未來再逐年降低對建群的持股，以逐步達成產金分離。據悉，該方案甚至已獲口頭同意後，卜蜂才正式送件，但在案件曝光後，卻被外界影射與中信金合作、代持股，雖然查無證據，卻仍被金管會以「分年降低持股不一定能達成」為由，恐背離產金分離政策而喊卡。

「產金分離」與「金金分離」是金管會兩大天條。產金分離是指產業若要持有金融機構股權10%以上，金管會將審視大股東適格性；金金分離則是要求同一大股東不可持股多家金融機構或擔任董事。在日盛金案中，卜蜂因不符產金分離出局，但在金金分離要求下，看來也不可能被其他金融機構併購，長此以往，日盛金怎能不前途茫茫？

(中時新聞網)