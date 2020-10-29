2020年第三季受惠於需求端狀況明顯地改善，科思創核心業務銷售量與去年同期相比成長3.0％，其中亞太地區尤其是中國市場的業務銷售量成長更為顯著。而因銷售價格下降，集團銷售總額減少12.7％至約28億歐元。

科思創已於日前發佈初步的重要財務表現，預告2020年第三季息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）優於資本市場預期。集團在採取短期成本削減措施後，成本水平已降低，因此第三季EBITDA去年同期相比成長7.3％至4.56億歐元。淨利成長21.8％，達1.79億歐元，自由營運現金流量（FOCF）則增加至3.61億歐元，成長率約48.6％。該成長歸因於計劃性地增加了營業活動的現金流量，以及減少了用於添購不動產、廠房和設備的現金流出。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，雖然新冠病毒疫情仍具不確定性，但我們反應迅速，並採取了正確的措施，而這些努力正在發揮作用。第三季我們的客戶產業需求出現了強力的反彈。

科思創已確認於2020年10月9日調整的2020年全年指引。其假設前提為經濟活動不會再因為遏制新冠病毒疫情蔓延而受到嚴格的規範。集團目前預計2020年EBITDA約為12億歐元（先前預估7億至12億歐元）。在核心業務銷售量方面，科思創仍預計全年將出現與去年同期相比表現下降的狀況。集團目前預計自由營運現金流量為0至3億歐元（先前預估-2億至3億歐元），已動用資本回報率（ROCE）將位於中個位數百分比範圍內（先前預估-1％至4％）。

科思創財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer） 解釋，新冠病毒疫情影響下的業務復甦水準比迄今所預期的要快，因此我們才能在第三季明顯提高盈利。而藉由嚴格的效率提升措施，我們達成了更高度的成本撙節，同時利潤率也獲得改善。在此基礎上，我們得以上調2020年的盈利指引。而我們也對第四季的發展充滿信心。

2020年9月30日，科思創簽署協議，同意以16.1億歐元的價格收購帝斯曼（DSM）的樹脂和功能材料（RFM）業務。此交易象徵科思創長期企業策略的重要一步，進而透過永續發展與創新驅使業務成長。而將RFM整合到科思創塗料、黏著劑和特殊化學品業務部門，將極大化地拓展科思創在永續塗料樹脂這一項高成長市場的產品組合。

2020年第三季，聚氨酯事業體核心業務銷售量成長4.3％。由於過去一年銷售價格受到市場競爭擠壓，同時原材料價格水準持續走低，導致該事業體銷售額下降11.0％至13億歐元。該事業體EBITDA成長12.2％，達到2.2億歐元。由於核心銷售量增加，以及藉由成本削減措施降低了成本水準，該事業體盈利因此成長。

聚碳酸酯事業體2020年第三季核心業務銷售量成長3.6％。銷售額下降11.1％至8.01億歐元。主要為原材料價格下降導致銷售價格水準變化所致。該事業體EBITDA成長12.1％至1.48億歐元。成本削減措施降低了成本水準，再加上利潤率的提升，對盈利產生了正向的影響。

受到汽車、運輸以及建築產業需求減弱的影響，塗料、黏著劑和特殊化學品事業體2020年第三季核心業務銷售量下降6.9％。由於總銷售量和平均銷售價格下降，該事業體銷售額下降15.8％至4.95億歐元。該事業體第三季EBITDA下降10.8％至9,900萬歐元。銷售量減少以及利潤率的微幅下降對盈利帶來壓力。雖然成本削減措施降低了成本水準，但仍未能完全彌補這些負面影響。

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