照明大廠中電前三季營收15.92億元、EPS從去年同期0.06元翻倍增加至0.19元，創近5年同期新高。今（29）日股價卻不給力，下跌0.10元而以10.85元開出，目前呈現下跌走勢。

中電生產白幟燈泡等傳統照明起家，再跨到節能照明領域，比億光、南亞科及福華電子等廠商，晚進入LED照明市場，近年布局智慧LED照明市場，目前LED照明營收占比拉高至七成以上。中電子公司東昕創新9月代理昕諾飛（飛利浦更名為Signify）旗下歐洲沛亮（PILA）照明產品，增添未來營運柴火。

中電28日董事會承認第三季及前三季財報，第三季合併營收5.45億元，營業淨利為0.21億元、本期淨利0.23億元，EPS為0.07元，與去年同期每股虧損0.06元相比，大幅好轉。前三季合併營收15.92億元，營業毛利4.42億元、營業淨利0.85億元、稅前淨利0.79億元、淨利歸屬母公司0.66億元，EPS從去年同期0.06元攀升至0.19元，創近5年同期新高。

中電表示，中電子公司東昕創新取得昕諾飛旗下具有62年歷史的歐洲沛亮（PILA）照明產品代理權，第1批引進沛亮LED燈泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈及投光燈等照明產品，在中電自有品牌的東亞照明部分經銷通路販售，效益正逐漸顯現。

(工商 )