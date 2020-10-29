受制美股連續大跌3個交易日，累計跌點近2000點，使台股受驚嚇，周四甫開市即跳空重挫，早盤一度跌破12600點，觸及12583低檔之後，逐漸收歛跌勢，迄上午9：14再度重返12600點之上，唯加權指數仍大跌185點。

在台股大跌時刻，富邦VIX與元大台灣50反1卻雙雙帶量逆勢大漲，主要原因，係富邦VIX的漲跌，是參考美股標普500指數的多、空動向，因此美股大跌，就代表該基金是看漲的。

另外，元大台灣50反1，則是針對台股盤面上的重量級權值股的多空趨勢，進行避險操作，即當檯面上的權值股看跌時，台灣50反1的行情自然看漲。

迄上午9：25，富邦VIX暫報4.95元，大漲6.45%，成交逾17.6萬張；元大台灣50反1則暫報8.33元，漲幅1.34%，成交逾7萬張。

業內人士指出，包括歐美等全球主要股市重挫，而今早陸續開市的亞股，包括日本、南韓與台股也多重挫，顯示短線恐慌心理確有升溫跡象，主要原因係歐美新冠疫情近期急遽向上熱燒，使鎖國或封城，又有風雨欲來趨勢，對全球景氣才從前波谷底復甦格局自然不利。

不過，新冠疫苗即將陸續出爐，使本波疫苗的嚴峻性，似未如前波那樣讓人聞之色變，加上美國總統大選逼近尾聲，雖短線變數風險需慎防，但當消息面塵埃落定之後，即短空出盡之時，加上全球熱錢仍充裕，短期利率處於歷史低水位，不致太快回升，使全球股市的中多架構仍審慎樂觀，後市不必過分悲觀。

此外，富邦VIX與元大台灣50反1雖雙雙大漲，但漲勢未如想像中激情，透露市場大咖仍多老神在在，似等著在低檔「撿槍」，不宜輕忽。

(工商 )