被稱為「流氓牧師」的名嘴陳汶濱，10月8日接受《中時新聞網》專訪談到館長槍擊案一事引起外界關注，他表示從受訪後就一直接到不明恐嚇電話，對方還揚言「下一個就是你了」！濱哥透露接到陌生來電後，這半個月來天天提心吊膽，處於不敢出門的狀態，一度壓力大到想不開，吞下近百顆安眠藥，所幸小孩及時發現送醫，保住一命。

館長槍擊案外案 流氓牧師自爆「生命受威脅」

昨（27日）《中時新聞網》記者陪同陳汶濱至派出所正式報案，希望透過公權力釐清整起事件。他說道，「除接到恐嚇電話外，住家樓下甚至出現黑衣人士在附近徘徊」，濱哥這些日子身心飽受煎熬，連要出門購物或吃飯都不敢，所以都要拜託左右鄰居幫忙送上來。他說：「我知道警察勤務很多，我也不希望個人的事情，影響到員警，最起碼要在外巡邏，這樣可以保障我及鄰居的安全」。

館長陳之漢（圖/擷取自飆捍臉書）

平時上節目談論敏感議題，陳汶濱卻是第一次感受到生命受到威脅，壓力大到喘不過氣。他透露幾天前上節目回到家後，心情不佳喝了大量啤酒，精神恍惚下服用了近百顆安眠藥，所幸孩子發現父親叫不醒，立即送醫急救撿回一命！事後回想起這段過程，濱哥嘆了一口氣說，「兄弟輕生其實是很漏氣的，但你們威脅到我，我只好用我的生命跟你拼」。

年輕時曾在黑道打滾的陳汶濱聊到，正統的黑道只會守株待兔，不會事先警告，若先警告了對方就會有防備，因此判斷會用這種手法恐嚇、威脅的，應該就是年輕氣盛的小屁孩，或是不認同他說法的人。他說，「因為他們都會用很犀利的言詞來批判你」。

（攝影剪輯/陳宏睿）

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(中時新聞網)