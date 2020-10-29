台北市知名餐酒館「ABV」位於大安區的加勒比海分店全新推出巴西風味新菜單，藉由美食帶領大家來到氣氛歡愉的巴西，巴西是一個多民族的萬花筒，受葡萄牙、非洲、義大利和巴西原住民共同影響，也讓菜餚呈現精采的多元風味！

本次最推薦的必點新菜就是「香料木薯燉牛肉」，這是巴西最著名的燉肉料理之一，它結合了最能代表南美洲的兩項食材「牛肉」和「木薯」，醬汁的口味讓人一吃上癮，搭配隨菜附上的酥脆麵包完全是絕配，燉煮到軟嫩的牛肉和接近山藥口感的木薯意外非常對台灣人的口味，也是獲得最多編輯推薦的菜色。

香料木薯燉牛肉。（圖／邱映慈攝影）

另外一項必點大菜就是「巴西窯烤」，巴西的窯烤早就已經是所有人心目中巴西的「指標性美食」，由於巴西畜牧業較發達，所以食品中肉類較多，ABV推出的巴西窯烤包含牛肉、豬肉、雞肉，搭配烤蔬菜如綠花椰、甜椒、玉米筍等，以及阿根廷青醬，口味上層次感豐富，其中雞肉的肉質軟嫩、雞皮酥脆，特別推薦一試。

巴西窯烤。（圖／品牌提供）

說到視覺衝擊最強烈的新菜大概就是「貝爾蒂奧加式烤南瓜海鮮湯」，在巴西貝爾蒂奧加的傳統美食盛宴莫蘭加蝦節上，這道菜是唯一主角，將時令最受歡迎的南瓜與令人愉悅的奶香海鮮燉湯完美結合；ABV主廚加入了肉桂，提升南瓜的香氣；肉桂、南瓜與海鮮的結合是來肉桂迷必嚐的搭配組合。

貝爾蒂奧加式烤南瓜海鮮湯。（圖／品牌提供）

海鮮控還可以試試看「巴西椰奶蝦」，剛入口那個濃濃的椰奶香氣會讓人以為在吃泰式料理，其實在非洲、南美洲也常將椰奶入菜，巴西風味椰奶蝦是巴西的非洲移民聚集地巴伊亞地區必吃的傳統小吃之一；將蝦子熬成濃郁湯頭與椰奶的組合。在當地，有時會與米飯一起進用，有時也可作為零食單獨享用。ABV的「巴西椰奶蝦」口味濃郁，而且貼心撥好蝦殼，讓人一口接一口，不知不覺就迎接空盤！

巴西椰奶蝦。（圖／品牌提供）

主食類則可以嘗試看看「巴西式熱起司三明治」和「加勒比海鮮魚香料飯」；「巴西式熱起司三明治」仿若千層派一般的外型，以鬆軟吐司內裏培根、番茄、古巴肉層疊上去，再搭配上芥末美乃滋，每一口都能感受得到醬汁的酸甜與肉感的厚實；ABV主廚將Chimichurri加入「加勒比海鮮魚香料飯」，也加入了大量海鮮，以Chimichurri醬調味，使這道菜更有南美洲的風味。

巴西式熱起司三明治。（圖／邱映慈攝影）

加勒比海鮮魚香料飯。（圖／邱映慈攝影）

本次料理，除兩大巴西傳統特有的國菜與風味菜，還集結了巴西東北區與西南地區、聖保羅、巴伊亞等地區風味菜；內部裝潢上，稍微運用了小巧思，打造加勒比海地區與南美洲的街頭風格，著名景點如古巴的哈瓦那市、瓜地馬拉的安堤瓜、阿雷基帕等，讓ABV加勒比海餐酒館，以及來我們這裡的客人更感受到當地的熱情元素。

▍活動

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★獎品內容 ｜ ABV限量2021桌曆*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/12

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(中時新聞網)