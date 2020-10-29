有「名模教母」之稱的伊林娛樂副董事長陳婉若，今（29）日受邀到廣播節目專訪，被問到在政治圈中，是否有人符合標準可進軍模特兒圈，陳婉若立刻點名國民黨立委許淑華，此外也建議台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌，在服裝造型上可做一些調整。

陳婉若在廣播節目「千秋萬事」中談及模特兒的條件、對身材的要求等，透露公司每個月都會辦減肥比賽，當月冠軍可瘦到6公斤，同時也是要提醒模特兒，當同仁都可以那麼自律的時候，他們也一定可以，而健康的概念很簡單，「蛋白質跟蔬菜比例是ok，減掉酒字邊的醣，跟米字邊的糖，飲食正常其實都沒有問題」。

主持人王淺秋問道，政治圈裡有沒有誰可以符合標準？陳婉若馬上回說「淑華不錯啊！」

伊林娛樂副董事長陳婉若表示，國民黨立委許淑華（左）符合模特兒標準。（圖／摘自許淑華臉書）

2017台北世大運閉幕典禮，台北市長柯文哲（左）以一身藍色西裝出席。（資料照／鄭任南攝）

對於政治人物的造型，陳婉若認為，造型跟服裝，是人家第一眼看到的感受和儀態，建議柯文哲西裝褲可以不要那麼高腰，且台北市是首善之區、時尚城市，有很多指標、潮流，或跟年輕人的對話，認為柯文哲是可以修飾的，比如說世大運那套淺藍色西裝，在那個場合穿起來很好看。

另外，台灣民意基金會最新民調，在台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌以15.2％位居第一。陳婉若說，蘇發言或儀態上的表現，會讓人覺得太過強勢，包含眼鏡、襯衫，或是語言表達上，可能要再柔軟一點。

(中時新聞網)