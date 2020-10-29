受到歐美新冠疫情二度爆發影響，國際股市同步拉回，美道瓊指數重挫943點，台股29日摜破月線支撐，指數一度大跌逾200點，最低來到12,583點，市場恐慌情緒蔓延，富邦VIX ETF（00677U）交投爆量，開盤約30分鐘成交已突破20萬張，盤中上漲6.02％，暫報4.93元，創近一月新高。

日盛投顧指出，德國及法國因為疫情失控，宣布擴大封鎖層級，法國採取全國封鎖措施， 使市場恐慌情緒升溫，導致美股重挫。道瓊工業指數、S&P500指數、NASDAQ指數、費城半導體指數全數大跌逾3％，拖累台股表現。

此外，從籌碼面觀察，富邦VIX近期因盤勢震盪成交量逐步放大，29日因美股重挫，更加深市場擔憂情緒，盤中成交量逾20萬張，外資本周以來買超富邦VIX約3.5萬張，持股占比達4.65％。

法人認為，美股重挫可能會促使美國總統川普加速推動大規模的財政刺激方案，而民主黨拜登全國民調領先川普，但差距逐漸縮小，尤其在關鍵搖擺州佛州民調兩黨僵持不下，為選後推出大規模財政政策的預期埋下變數，台股要突破長線壓力13,000點仍須等待選後不確定性解除。

(工商 )