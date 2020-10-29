現年37歲女AMY(葉庭蓁)，是前女F4的團員，當時出道也在演藝圈造成一股話題。和老公小薛結婚12年，兩人育有一子。原本美滿的家庭，卻因老公的疑心病太重，懷疑Amy是否在外有小王而要求離婚，只是天下父母心，為了小孩，她選擇忍讓。

Amy說，因老公小薛是圈外人，對於演藝圈的生態並不甚了解，因此兩人時常產生口角。據《聯合報》獨家報導，老公的疑神疑鬼，懷疑她外面有人，甚至要求離婚，但因自己也出身單親家庭，不希望兒子也有同樣的經歷。造成離婚的主因，是去年某次半夜開冰箱，順便看一下手機，老公走出來的時候恰巧放下，怎知這舉動引起對方懷疑，「他就問我在幹嘛，為什麼要避著他講電話，說我是不是外遇」。

其實，離婚協議書雙方已簽字完畢，小孩的扶養權也談好歸她所有，只是礙於孩子目前才7歲，年紀還小，也正是需要爸爸的時候，所以他們遲遲還沒走到最後一步。為了孩子，Amy也相當努力，除了開設娛樂公司外，為了充實、增加自己的技能，近期更考到動保稽查員證照。

(中時新聞網)