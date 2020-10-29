日前波蘿蜜猴群的猴王就站在校門口前第一棵椰子樹上指揮。（周麗蘭攝）

台灣獼猴連樹上的鳥巢都扯下來吃掉鳥蛋。（周麗蘭攝）

縣長張麗善今（29日）一早7點半到淵明國中，持齊天大聖的布袋戲偶對學生宣導不接觸、不餵食、不干擾台灣獼猴。（周麗蘭攝）

張麗善發送早餐給學生壓驚，這一位女學生日前遭獼猴覬覦她的早餐。（周麗蘭攝）

近30隻台灣獼猴21日闖入林內鄉淵明國中校園。（校方提供）

林內鄉私立淵明國中上周遭近30隻猴群到校作勢搶學生手提的塑膠袋，林務局人員表示，附近「龍過脈」林地的食物應該還充足，應該是校園大王椰子樹果實吸引牠們來，學生剛好提塑膠袋上學，又勾起牠們聯想塑膠袋裡的食物好吃。

雲林縣長張麗善今（29日）一早7點半到淵明國中，持齊天大聖的布袋戲偶對學生宣導不接觸、不餵食、不干擾台灣獼猴，最後發送早餐慰問孩子們，林內鄉公所雇請的趕猴人不時放沖天炮。

林務局南投林管處技士張嘉玲表示，南投林管處委託屏東科大研究林內鄉龍過脈附近的台灣獼猴族群三年，掌握到附近有四個猴群，最靠近入口、也就是淵明國中校門附近的這一群「波羅蜜猴群」約有40隻。

張嘉玲說，獼猴吃各種果實、花、嫩葉，包括樟樹的果實、橄欖的果實、毛毛蟲等昆蟲也都吃，是大自然界很好的傳播者，也抑制一些害蟲，大王椰子的小果實對牠們來講應該是美味的。

校方認為山上可能食物不足，導致獼猴下山搶學生早餐。

張嘉玲表示，附近龍過脈林地是林務局的八色鳥棲息地保護區，環境保護得很好，食物量應該是充足，是大王椰子果實吸引牠們來，看到路過的學生有塑膠袋又想起曾經在塑膠袋找到好吃食物的記憶，又觸發覬覦行為。

張嘉玲建議每年大王椰子樹開花時，校方可以先行移除，沒有食物猴子就不會來，獼猴是看著食物方向移動；無法移除的過渡時期，建議師生不要讓猴子看到裝著食物的塑膠袋，牠們就不會打擾。

校長丁清峯表示，大王椰子樹的花、果實無法處理，太多了，學校經常宣導學生不要餵食獼猴，大家已養成習慣，只是今年猴群特別大，一隻猴王站在校門口的大王椰子樹上指揮，舉止像暴動一樣，嚇壞大家。

(中時 )