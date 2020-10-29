蔡政府8月無預警宣布開放萊豬、萊牛進口，但行政命令僅預告7天就過關，時代力量立委今批評，行政院法務部的函示很清楚，預告期間需要60天，若要縮短前提是急迫情況，但萊豬、萊牛明年才要開放，看不出哪裡有急迫，此次政府連預告制度都不遵守，未來其他行政機關是不是也可這樣做？時力要求退回行政命令，重新與豬農、民眾溝通。

立院衛環委員會今審查萊豬、萊牛行政命令，時代力量立委今高舉「明知豬內臟高風險卻執意開放」、「食安諮議會內容應公開透明」、「完備標示是否含凱克多巴胺」等標語表達不滿，要求退回行政命令，程序完備才能審查。

立委邱顯智表示，行政院、法務部的函示都很清楚，預告要60天，提供大家表達意見，今天要審查的行政命令，預告只有6天。9月7號預告，13號是禮拜六，禮拜一就期滿，無法提供受影響的人充分表達意見，程序上有嚴重瑕疵。

根據規定，如果要縮短預告期限，必須要是急迫的狀況，但萊豬、萊牛是明年才實施，看不出有急迫的狀況。邱顯智表示，如果沒有充分表達意見，社會就會有很深的疑慮，這樣的狀況是非常有問題的。政府最起碼的預告制度都不遵守，以後行政機關是不是也可以不遵守？我們非常反對，行政命令應該退回，重新思考受影響的人，包括豬農和民眾，大家一起思考如何因應這個問題。

立委陳椒華表示，衛福部委託的風險評估報告只花9萬多，內容看來只是「危險整理報告」，頂多用殘留值算出非致癌風險，這樣的報告要表達風險是不足的。目前大家提出的健康風險評估報告，沒有經過食品風險諮議會的審查，而且在未釐清之前，衛福部應該採取事先預防的原則，禁止萊豬、萊牛進口。

陳椒華表示，我們知道萊克多巴胺對於敏感族群的危害是最大的，有相當多的醫學、公衛老師提出危害。她要求衛福部除了CCC code，也一定要參考是否比照基改食品，在食品包裝上標示含不含萊劑。

立委王婉諭表示，此次衛福部的做法有很多不足，除了預告期限不能只有一周，也繞過了《食安法》第4條第2項明定主管機關召開諮議會的做法，衛福部對此不斷跳針，回應說9月4日有召開食品衛生與營養安全諮議會，但事實上這2個諮議會完全是不同的組成、不同的概念，衛福部說此舉是依照慣例，但我們認為應該要依法執行。

法律也規定要秉持科學證據、資訊透明的原則，但是這次的美豬美牛議題都沒看到。王婉諭表示，蔡政府8月28日宣布開放，立院9月21日才能拿到簡要的諮議會紀錄，10月才拿到去識別化的諮議會，很多委員說肝的殘留容許量有疑慮，建議調整。

王婉諭點出衛福部在程序上的疑慮，包括召開不合法的諮議會、內容不公開、諮議會委員說肝臟有風險，目前也看不到充分的風險調查。這樣的做法如何確保讓國人安心？她認為，應該要完備程序才能進行行政命令的審查。

(中時 )