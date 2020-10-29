高雄YouBike 2.0設673站是全國第一，高市交通局自7月起推行YouBike 2.0公共自行車系統，營運逾百日突破240萬使用人次；台中市議員何文海今天質詢時為民請命，指捷運成敗在iBike，高雄明年度1千站，台中還在原地踏步，市府要加快腳步。交通局長葉昭甫說，市府會加快腳步。

何文海說，高雄市全市建置啟用673處租賃站，副市長林欽榮宣布總站數高居全國第1名，第2名為新北市633站。台中市政府在今年業務工作報告中說明，台中市政府截至九月一日iBike已經營運329站，共有9175輛自行車，突破3700位人次租借。

何文海議員質疑為何台中市已躍升為台灣第二大城市，但在iBike的設站數上卻大幅落後高雄市及新北市，甚至不到高雄市與新北市一半的數量，且高雄市交通局預計將在2021年底前全高雄市將達1000站，台中市在業務工作報告中目前正執行iBike倍增計畫，就算是倍增台中市也只有650站左右，台中市相較於高雄市還有很大的努力空間。

何文海指出，iBike設置可帶動周邊的經濟發展、節能減碳並舒緩都市交通堵塞的情形，要求台中市政府在iBike設站上務必更加努力，台中市是台灣第二大城就必須要有第一名的決心，請台中市政府朝第一名的方向邁進努力。

(中時 )