吉立亞醫藥（Gile ad Sciences）28日（周三）公布財報，拜新冠病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）銷售大增所賜，營收較去年同期成長17％。不過吉立亞調降2020年營收預測，表示疫情的不確定性使得預測瑞德西韋銷量有難度。

瑞德西韋以Veklury品牌名稱銷售，上周甫成為美國食品藥物管理局（FDA）首款核准的新冠病毒治療藥物，該藥上季貢獻營收8.73億美元，多數業績來自美國，不過低於市場預期。Refinitiv IBES調查分析師看法，原估瑞德西韋銷售9.6億美元。

第三季營收65億美元，高於去年同期的55億美元與分析師估的63億美元，經調整的每股盈餘2.11美元，高於分析師估的1.9美元。

吉立亞調降全年財測，營收預期區間由230億到250億美元調降至230億到235億美元，表示這是因為全球疫情難以捉摸，使得瑞德西韋的銷售波動而且具不確定性。

(工商 )