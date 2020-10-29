許多人愛吃平價牛排，但內含一大塊肉、蛋和滿滿的麵條，價格還壓這麼低，扣除掉人事成本和店租，這樣到底是要賺什麼？貼文曝光後，也引起網友討論，許多人點出，組合肉很便宜、油麵也很便宜，可能食材成本最高的是那顆蛋。

一名網友在PTT上分享，看到最近新開的99元牛排店，標榜外帶有一大塊的豬排、牛排或是雞排，加上可以自己選擇油麵或是白麵，再選擇蘑菇醬或是黑胡椒醬，最後還會附一顆荷包蛋，超大一碗才99元，但肉就很貴了，再加上店租和人事開銷，讓原PO很好奇「這樣到底是要賺啥？」

許多網友看完表示，「不要問很可怕」、「油麵也很便宜，便宜到你覺得那不是食物」、「是別人賺太多」、「房租還比你吃掉那些成本高」、「台南還有70元的牛排欸」、「成本20~30是可能的，貴的是房租」、「牛排是組合肉黏的」。

不少網友點出關鍵在於「組合肉很便宜」，「 那是組合肉，成本便宜到掉渣」、「組合肉很便宜好嗎？」、「成本低到你不敢買」、「成本最貴的是那顆蛋」、「你覺得99元是真的牛肉嗎？」、「食材成本最多三成」、「那種肉都是別人不要的下腳肉，組一組來賣的，沒賣出去就要丟掉的那種肉很便宜」。

(中時新聞網)