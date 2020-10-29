法國總統馬克宏(Macron)與德國總理梅克爾(Merkel)不約而同在周三宣布全國進入大封鎖一個月；目前歐洲在入秋略涼之際，多個國家已出現新冠疫情嚴重惡化情形。

周三在德法兩國可能全國封城消息傳出之際，歐洲股市已提前反應走低。

馬克宏在周三晚間全國電視演說中指出，病毒傳播的速度比之前最悲觀的預測還糟糕；法國都在同一狀況，第二波比我們遇到的第一波更加困難、更致命，「我已經決定，我們必須回到能阻止病毒的封鎖狀態」。

依照法國在周五開啟的封鎖措施，除了購買必要物資、尋求就醫、或每天一小時的運動，民眾將被要求待在家中；如果雇主認為在家執行辦公工作有困難，則允許上班工作；學校則維持開放，但是須遵守限制規則；任何離開居家的民眾被要求攜帶文件，證明自己外出的合理與合法，警方也可要求民眾出示和檢視該文件。

德國從下周的11月2日至11月30日開始，全國各州全天候關閉餐廳和酒館，學校則維持開放，商店被要求在嚴格限制進出條件下來營業。

德國總理梅克爾表示，現在必須採取行動，目前醫療系統尚能應付該挑戰，但隨著感染速度增加，醫院系統將在本周內超出其負載限度。

法國目前單日確診超過3.6萬人；在第一波較少受到衝擊的德國，上周末開始染疫人數指數型暴增。

為彌補損失，德國政府先前已祭出100億歐元(約120億美元)方案，部分地補償企業銷售損失。

先前歐洲各國政府皆努力避免大封鎖帶來的沉重經濟代價，但是新一波疫情以極快速度蔓延，從西班牙、法國、德國到波蘭。德國衛生部長指出，如果我們一直等待，到重症照護病房滿載時就來不及了。目前荷蘭醫院系統已經達到極限。

俄羅斯副總理周三指出，該國醫院病床已經達90%容量；但官員警告，即使像瑞士、法國等先進醫療系統國家，幾天內也將崩潰。

英國官方疫苗採購人員指出，完全有效的疫苗也許永遠也無法開發出來，早期版本的疫苗很可能是不完美的。該言論打擊了疫苗希望的信心。

(時報資訊)