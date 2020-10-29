周三日本天然橡膠期貨攀近12年新高；因COVID-19疫情導致全年景氣低迷，市場預期中國經濟於2021年呈急劇反彈，鼓舞投資人信心，推助近期橡膠價格節節高漲，而大阪交易所的合約在近九天漲近40%，並創近12年新高，上海期膠也漲近3年高價。

大阪OSE交易所-指標4月期貨漲7.9%，報每公斤274.3日圓，觸及2017年9月19日以來的最高水準219.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲5.6%，報每公斤290美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲5.2%，收於每噸16535元人民幣。

亞洲現貨市場也持續走高，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲6.6%，報每公斤85.45泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲3.6%，報現貨價每公斤183.1美分。

分析師表示，由於中國需求不斷增加，而東南亞地區受不可抗力事件影響，其中越南、印尼和柬埔寨等主要產膠國面臨供應問題，預期將持續為膠價帶來進一步助漲力道。(商品行情網)

(時報資訊)