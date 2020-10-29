在美國市場對皮卡與休旅車的強勁需求帶動下，福特汽車（Ford Motor）上季獲利表現意外強勁，並看好全年將實現稅前盈餘，而非陷入虧損，受此激勵，周三福特盤後股價勁揚5%，報8.08美元。

10月1日才剛上任的福特執行長法利（Jim Farley）肩負著完成前執行長哈克特（Jim Hackett）啟動之110億美元重組計畫的重責大任。法利表示，他熱切希望將福特的業務拓展到相關的科技領域，包括軟體、數據、車隊管理及電動車充電等。

福特汽車公布第三季營收為347.1億美元，優於市場預期的335.1億美元。淨利為24億美元，相當於每股盈餘60美分，較去年同期的淨利4億美元、每股盈餘11美分暴增5倍。經調整後，每股盈餘為65美分，遠優於市場預測均值19美分。

其業績報告顯示新冠肺炎疫情對汽車銷售的衝擊不如原先預期嚴竣。福特表示，現在看好第四季獲利將較原先預期樂觀，且全年可望實現稅前盈餘，估將介於6億美元～11億美元之間。此前，福特在7月時預估第三季稅前盈餘介於5億美元～15億美元，但以稅前計，第四季與全年都將陷入虧損。

執行長法利在電話法說會上表示：「我們尚未解決導致我們汽車業務受阻的問題，但我的領導團隊有『明確的扭轉計畫』」。他表示，包括F-150皮卡與Transit貨卡系列車款在內的電動車，以及Lincoln與福特商用車業務，是公司的未來的「基礎」。

(時報資訊)