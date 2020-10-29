豆油回落，打壓周三棕櫚油期貨走低；因芝加哥與大連豆油價格回落，且投資者趕在公共假期前獲利了結，促使馬來西亞棕櫚油價格走低，為連續2日下跌。

另外棕櫚油生產國印尼表示，可能會提高棕櫚油出口關稅來抑制出口量，且數據顯示，歐盟和英國棕櫚油進口量比上一季增加約3％，因此推測棕櫚油價格仍有上漲空間。

終場1月棕櫚油收低14馬幣，或0.46％，至每公噸3,051馬幣（732.88美元）；大連期交所豆油下跌0.5％，棕櫚油上漲0.7％；芝加哥期交所豆油下跌1.6％。(商品行情網)

(時報資訊)