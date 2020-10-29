《商情》豆油回落 打壓棕櫚油期貨走低 10:172020/10/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油回落，打壓周三棕櫚油期貨走低；因芝加哥與大連豆油價格回落，且投資者趕在公共假期前獲利了結，促使馬來西亞棕櫚油價格走低，為連續2日下跌。 另外棕櫚油生產國印尼表示，可能會提高棕櫚油出口關稅來抑制出口量，且數據顯示，歐盟和英國棕櫚油進口量比上一季增加約3％，因此推測棕櫚油價格仍有上漲空間。 終場1月棕櫚油收低14馬幣，或0.46％，至每公噸3,051馬幣（732.88美元）；大連期交所豆油下跌0.5％，棕櫚油上漲0.7％；芝加哥期交所豆油下跌1.6％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #豆油 #打壓 #期貨 #大連 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》擺脫股災 美股期貨走高 08:522020/10/29 財經 《商情》獲利了結 紐約棉花微跌 10:172020/10/28 財經 《商情》獲利了結 棕櫚油期貨回落 10:002020/10/28 財經 《商情》料需求急劇回升 日本橡膠攀近12年新高 10:172020/10/29 財經 《期貨》三大期指開低 11月台指期跌28點 09:092020/10/28 財經 《期貨》三大期指全跌 11月台指期開低145點 09:092020/10/29 財經 元大高股息ETF除息 買盤爆大量 04:102020/10/29 財經要聞 低利時代 亞高收債基金有期待 04:102020/10/29 投資理財 《國際金融》疫情、新冠紓困、微軟利空罩頂 美股期貨走跌 10:512020/10/28 財經 《商情》運價回落 BDI指數下跌2.1％ 10:172020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 要聞 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體又一致命傷 2兆豪賭已有1／3因此浪擲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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