欣興山鶯廠28日發生火災，市場預期IC載板同業景碩(3189)及南電(8046)近期或有受惠機會。景碩今（29）日在買盤敲進下逆勢放量走高，一度勁揚6.38％至70元，早盤維持逾4％漲幅。不過，三大法人昨日賣超達4230張，本周迄今合計賣超6187張。

南電表現則相對動盪，今早開低後一度下挫5.41％至105元，在買盤敲進下翻紅、上漲3.6％至115元，但隨後再度壓回平盤附近震盪，振幅達9％。三大法人昨日賣超南電達9160張，使本周迄今轉為合計賣超9075張。

欣興山鶯廠火災，影響傳統打線晶片尺寸封裝（CSP）載板產線、約占集團營收6％。投顧法人指出，CSP目前屬中低階BT載板、主要應用於手持消費性電子產品，目前產業供需並未吃緊，景碩及南電近期或有受惠機會，但需觀察欣興火損程度而定。

景碩因手機應用訂單拉貨較晚、研發費用增加、8月ABF產線爆管小意外認列相關減損，造成載板部門獲利驟減，加上印刷電路板（PCB）部門轉虧、新台幣強升使匯損增加，使2020年第三季歸屬母公司稅後淨利降至0.59億元、每股盈餘0.13元，表現不如預期。

不過，投顧法人認為隨著干擾變數逐步排除，景碩第三季財報利空已出盡，配合美系手機客戶拉貨動能提升，在ABF載板業務續強、BT載板需求增加帶動下，第四季成長動能將顯著增溫，預估營收可望季增5～10％再創新高，毛利率及獲利可望同步提升。

南電尚未公布2020年第三季財報，受惠旺季需求暢旺，帶動ABF及BT載板、PCB稼動率均高，第三季自結合併營收達105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，創近9年高點。累計前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，改寫同期第3高。

展望第四季，投顧法人預期南電ABF載板雖有產能調整影響，但因供不應求狀況持續，稼動率估維持滿載，BT載板、PCB需求則因步入產業淡季而轉淡，預估第四季營收估將季減近雙位數、毛利率略為下滑，但長期營運成長仍看旺。

(時報資訊)