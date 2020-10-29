沒想到34歲的隆多竟成今年自由市場開放後，湖人、快艇兩支洛杉磯強豪的爭搶加盟對象！根據《紐約時報》權威記者史坦29日爆料，不僅上季總冠軍湖人想要續留隆多，就連快艇也打算強力追求隆多加盟，接著就看他做出怎樣的抉擇了。

去年夏天跟湖人簽下兩年525萬美元合約的隆多，其中第2年合約是球員選項，預估他將跳脫合約成為完全自由球員，卻因他在今年季後賽表現太過搶眼，不僅場均8.9分、6.6助攻與4.3籃板，三分命中率更達4成，堪稱湖人奪冠功臣之一。

儘管隆多先前曾經放話，自己很希望可以繼續留在湖人，跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩人湖人球星瞄準衛冕霸業，前提是湖人必須開出具有競爭力的價碼，才有可能讓他優先考慮重返湖人打球，如今加上快艇這個變數，情況恐怕變很難講了。

因為快艇上季爆冷止步西區準決賽，除了讓瑞弗斯黯然下台，改由助教泰隆盧擔任新主帥，接著就想找尋一名優質且具經驗的後衛，幫助「雙星」里歐納德、保羅喬治爭冠，畢竟里歐納德早已不滿貝弗利擔任主控，找來隆多或可解決困境。

(中時 )