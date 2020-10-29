長興(1717)第3季旺季效應，本業三大業務獲利成長，9月自結稅前盈餘3.7億元，年增50.78％，第4季還有新品即將陸續量產，漸漸加入貢獻營運行列，今日開低後，有買盤承接，股價微跌0.7%左右，表現相對強勢。

長興說，第3季為傳統旺季，包括電子材料、合成樹脂的下游產業均進入旺季，公司整體出貨拄高。9月營收創今年新高，主要來自於合成樹脂、特化材料出貨增加。中陸是長興合成樹脂產品的最大市場，受惠於大陸經濟持續復甦，加上十一長假前的拉貨，9月出貨顯著成長；光固化應用等特化材料則在全球需求回升下，出貨穩定成長。

長興9月份稅前盈餘3.7億元，較去年同期成長50.78％；前9月稅前盈餘21.52億元，年減4.56％，每股稅前盈餘1.74元。長興將持續開發新產品拓展下游市場，新產品包括新冠肺炎抗體快篩試劑、LED封裝材料等，第4季陸續進入量產，明年全年度對公司業績都有所貢獻。

長興在電子材料部分，長興為全球乾膜光阻的領導供應商，在高階PCB製程強烈需求下，受到疫情影響較小。PCB產業受惠於5G基地台發展，智慧型手機、汽車電子需求成長，產業前景看好。長興除了是PCB材料供應商之外，旗下的真空壓膜機是ABF載板上游必要製程，ABF載板擴產需求快速成長，真空壓膜機仍然是供不應求的狀況，對公司今年獲利貢獻顯著成長。

(時報資訊)