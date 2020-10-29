新冠疫情在歐洲持續惡化，歐洲前兩大經濟體德國、法國為防止病毒進一步擴散，先後再宣布實施為期1個月的封鎖措施。無預警措施造成全球金融市場震盪，部分避險資金轉向美元，早盤美元指數回升到93.426。台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以28.91元開盤，貶值0.4分，但隨即又有拋匯拉升新台幣匯價，早盤最高匯價仍觸及28.6元，升值3.06角。

台股台北金融市場中股匯不同調，台股早盤在歐美股市殺盤效應下，一早開低，盤中跌逾200點。但新台幣匯價今天在亞幣中表現強勁。

去年底，新台幣匯率以30.106元封關，今年以來累計升值逾4%，與主要貿易對手國相比，人民幣今年升值3.7%、韓元升值2.6%，向來有避險功能的日圓，升幅也只有3.6%，不及新台幣的4.27%。

市場也關切央行處理大型糧商炒匯的進度，央行在3Q理監事會時表示，確實有糧商和銀行間的交易是不符合實際需求原則，糧商利用海外交易NDF和遠匯的方式涉嫌炒匯，目前已掌握4家銀行、6家糧商，正在處理當中。

(時報資訊)