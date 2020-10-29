友達(2409)下午將召開法人說明會，今天盤前公告前3季每股虧損縮小為0.53元，第3季順利轉虧為盈，每股盈餘約0.31元。盤中友達股價也由黑翻紅，出現逆勢上漲表現。

友達今天法說會將公布第3季詳細財報，推估單季營業利益26.53億元，稅後淨利28.94億元，每股盈餘0.31元。累計前3季營收1904.2億元，營業毛利91.18億元，平均毛利率4.79％，營業損失61.98億元，稅後虧損為50.58億元，每股稅後虧損0.53元。由於目前面板報價持續呈現量價齊揚，友達第4季有望持續獲利，進一步全年挑戰損平。

友達也公布向美國證券交易委員會(SEC)辦理註銷ADSs(美國存託股票)進度，友達在去年9月20日向SEC提交Form 25申請，ADSs紐約證券交易所(NYSE)下市，同年10月1日轉換至美國櫃檯買賣市場(over-the-counter market)交易，由於已達註銷註冊條件，將於昨日之後，依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷ADSs及其代表之普通股之註冊。

提交Form 15F後，除非Form 15F遭撤回或拒絕，否則公司暫停其所有美國證交法下的申報義務，友達ADSs在SEC的註冊註銷及美國證交法下的申報義務之終止，預計將於提交Form 15F後90天生效；註銷註冊後，友達美國存託憑證計劃將維持為參與型第一級ADS計劃(Level 1 ADS program)，美國投資者、友達ADSs的既有持有者依然繼續持有，並在美國櫃檯買賣市場交易ADSs。

(時報資訊)