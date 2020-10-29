新冠肺炎肆虐，全球餐飲與航空業一片哀嚎，尤其觀光業更是傷痕累累。大家都窩在家裡不敢出來，轉而利用網購來買東西下，卻讓韓國Naver可賺入大量白花花的銀子。這家韓國最大網際網路服務公司剛出爐財報顯示，第3季淨賺的錢，是去年同期快有3倍之多，也讓Naver跟印鈔機畫上等號。

Naver專事搜尋引擎業務，旗下擁有耳熟能詳通訊軟體LINE，以及新創公司Camp Mobile，第3季單季淨利達2353億韓元，約2.07億美元，與一年前的853億韓元相比，增加幅度為1.76倍，但金額方面卻狂增2.8倍。同期營業額也刷下新紀錄達1.36兆韓元，年增率為24.2%；營業利益達2917億韓元，一年來小增1.8%。

新冠疫情是該公司電商事業部門，第3季營收大增幕後推手，韓國網購風潮方興未艾，將7到9月營業額拉升至2854億韓元，較去年同期狂增40.9%。至於在網路搜尋事業部業績，第3季也同步年增8.2%，更是高達7101億韓元。

另外，因在家工作人數越來越多，遠距辦公對雲端科技依賴性愈來愈大，Naver雲端部門生意日趨蓬勃發展下，第3季營收同樣繳出一張763億韓元漂亮成績單，年增率飆升66.2%。網路內容部門則因旗下網路漫畫(Webtoon)全球使用者大增，也貢獻出1150億韓元營收，較去年增加31.8%。

(時報資訊)