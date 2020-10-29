庫存增加，周三歐美原油期貨回跌逾5%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至10月23日當周，原油庫存增加430萬桶，遠高於分析師預期的增加120萬桶；也由於庫存增幅超出預期，因而抵銷了近期墨西哥灣受颶風「澤塔」逼近，而暫時關閉部分原油產能的影響。

此外，美國新冠肺炎確診人數持續增加、歐洲國家陸續實施封鎖措施，刺激投資人避險情緒，進而帶動美元走強，亦導致油市價格承壓，來到近3周以來單日最大跌幅；其中美國原油跌幅5.5%，倫敦原油跌幅5.1%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌2.18美元，報每桶37.39美元；11月熱燃油跌0.05美元，報每加侖1.11美元；11月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖1.08美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌2.08美元，報每桶39.12美元。(商品行情網)

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