由於美國總統大選前，兩黨民調膠著、美國紓困案反覆不定、COVID-19疫苗可靠度不明朗、歐美COVID-19病例增加，台股受眾多利空影響，指數呈現高檔震盪，加權指數29日因美股走跌，一度大跌200點，所幸盤中跌勢略有收斂，表現略優於歐美股市，街口投信建議可關注中長線發展正向的電動車供應鏈。

街口投信預期，在美國總統大選前，台股仍呈現膠著情形，量能萎縮，指數狹幅盤整；上週新台幣漲勢趨緩，加上歐美股市較弱，外資對台股的買盤力道疲弱，權值股股價區間來回，仍未有明確的方向，但內資資金流向低基期的汽車、新能源車、綠能等，部分個股股價表現不俗。

能源將是實現智慧城市不可或缺的基礎建設，大幅改變日常生活方式，以電動車為例，新能源車智慧化管理系統能減少不必要的資源浪費，透過電動車綠化城鄉之間的交通網路，讓民眾有更便利及環保的代步工具。

街口投信分析，特斯拉（Tesla）第三季數據顯示交車13.9萬台達歷史新高，目標2020年度電動車銷量增長30％～40％，裝載三馬達Model S將在2021年末發表，台廠供應鏈上下游營收獲利成長動能增溫。

(工商 )