經濟部統計處29日公布最新經濟情勢，統計處指出，隨各國陸續重啟經濟活動，依IHS Markit 及IMF 10月最新預測，IHS Markit上修今年全球經濟成長率為-4.5％，較9月上修0.3個百分點，IMF上修至-4.4％，較6月上修0.5個百分點，明年可望在生產、消費活動回復下恢復成長，各成長4.4％、5.2％。

在國內經濟方面， 受惠於消費性電子新品備貨效應，宅經濟及新興科技應用需求持續活絡，9月我國出口及製造業生產分別年增9.4％、11.3％。民間消費方面，因邊境管制推升國人在台消費動能，以及政府振興方案效應持續，9月零售及餐飲業營業額均創歷年同月新高，年增率分別為2.9％、0.3％。

展望未來，隨歐美年終消費旺季之備貨需求、各品牌消費性電子新品陸續上市，加上遠距商機持續，將延續我國出口及製造業生產動能。民間消費因邊境管制引發國人在台消費動能持續，加上中秋、國慶雙連假之聚餐出遊商機，有助消費動能延續，惟全球肺炎疫情可能因時序進入秋冬而有再次升溫疑慮，加上美中爭端未解，全球經濟不確定性仍高，需持續密切關注並妥為因應。

(工商 )