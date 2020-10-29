外資未降評 可成股價逆勢上漲 10:192020/10/29 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可成（2474）第三季獲利銳減，單季每股盈餘僅0.75元，不過外資圈並未降評，可成第三季毛利率、營益率分別達28.9％、22.7％，為2018年第四季以來新高，雙率雙升並重返成長，意外成為亮點，可成今日早盤開低走高，股價維持1％以內上漲幅度，成為大盤中少數逆勢抗跌股。 (工商 ) #可成 #降評 #股價 #外資 #逆勢上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭降評 外資掀多空混戰 04:102020/10/29 財經要聞 合一GDR募資50億 股價不賞臉 04:102020/10/29 證券．權證 黑偉鼓風機 節能降噪音、應用廣 04:102020/10/29 產業特刊 AMD財報報喜 12檔概念股逆勢上揚 04:102020/10/29 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－生技指數疲弱 多空皆無表態 04:102020/10/29 證券．權證 綠電發威 中興電、上緯夯 04:102020/10/29 證券．權證 新顯卡供貨吃緊 技嘉下修板卡出貨 04:102020/10/29 產業．科技 陸港觀盤－國際政治風險降低 十四五催化股市 04:102020/10/29 全球財經 SWAP點數變0 美元優存快絕跡 04:102020/10/29 財經要聞 三黑雲罩頂 台股很沒勁 04:102020/10/29 財經要聞 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 要聞 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體又一致命傷 2兆豪賭已有1／3因此浪擲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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