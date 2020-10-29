可成（2474）第三季獲利銳減，單季每股盈餘僅0.75元，不過外資圈並未降評，可成第三季毛利率、營益率分別達28.9％、22.7％，為2018年第四季以來新高，雙率雙升並重返成長，意外成為亮點，可成今日早盤開低走高，股價維持1％以內上漲幅度，成為大盤中少數逆勢抗跌股。

(工商 )