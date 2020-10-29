世豐（2065）2020年第三季合併營收新台幣5.94億元，較上季成長21.93％並改寫歷年單季新高記錄，單季稅後淨利為0.40億元、季增27.65％，每股稅後淨利0.96元。

世豐表示，受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨需求強勁，推升整體產能稼動率保持高檔水準，第三季營業利益達0.57億元，亦創歷年單季次高，較上季增加36.18％，雖受新台幣升值，加上配發股票股利及去年發行首次可轉換公司債已陸續轉換，使得股本膨脹28.81％影響，2020年第三季稅後淨利0.40億元、每股盈餘（EPS）達0.96元，仍分別較上季成長27.65％、2.13％。

世豐表示，近年公司致力推動生產智能化、全尺寸螺絲產品研發、擴大全球接單表現等效益顯現，不僅受惠美國居家裝修熱潮及房市交易需求升溫，挹注螺絲品牌商、建築裝修通路客戶加大、木螺絲與DIY小盒裝產品備貨力道，帶動第三季美國地區營收比重攀升至66.15％，另一方面，第三季長尺寸、中短尺寸螺絲產品比重分別為29.70％、21.19％，與上季的23.97％、22.64％相較，長尺寸螺絲產品銷售暢旺亦同步堆疊公司整體保持良好營運動能。

世豐進一步表示，第三季雖受新台幣升值5.47％，以及提列一次性存貨備抵跌價損失，惟公司第三季整體產能稼動率站穩高檔，持續優化旗下螺絲產品毛利結構，以及費用良好管控等，2020年第三季整體毛利率、營業利益率分別為16.87％、9.52％，亦仍較第二季的16.63％、8.52％持穩表現。

展望第四季營運，世豐持審慎樂觀看法。世豐表示，仍持續看好整體接單、出貨表現保持暢旺，仍明顯感受客戶備貨需求殷切，不僅整體訂單能見度保持5個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20％以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同時世豐亦持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注公司未來營運獲利結構優化。

(工商 )