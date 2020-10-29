早餐是開啟一天活力的來源，一名網友表示，自己嘴巴算挑，但他幾乎每天早上都會光顧同一家早餐店、點同樣的餐點，他在臉書PO出照片後網友驚呆，因為有菜、有肉、又有蛋，澎湃到盒子都爆開，快要闔不起來，超高CP值讓網友驚嘆。

網友PO出的「卡拉雞腿肉燥飯」，有小黃瓜、荷包蛋、玉米，還有剛炸好的雞腿。(圖/截自臉書「美食公社」)

這名網友在臉書社團《美食公社》發文表示，幾乎每天都會光顧彰化縣芳苑鄉的一間早餐店，並且點同樣的餐點「卡拉雞腿肉燥飯」，從他PO出的照片可見，餐盒中除了肉燥飯之外，還有小黃瓜、荷包蛋、玉米，還有鋪滿整盒飯的炸雞腿，豐盛程度，連捆了橡皮筋都還是蓋不起來。

原PO透露，這份每日限量的卡拉雞腿肉燥飯，從45元被他吃到漲到現在50元，他自認嘴巴算挑，但他幾乎每天都吃這一道，不過也因為這份早餐，讓他2年多胖了10公斤。

對於超澎湃早餐只賣銅板價50元，網友看了直呼羨慕，紛紛回應「不是吧？這樣50？是我也一個禮拜吃兩三次」、「這是便當了吧，有菜有肉又有蛋」、「50元太佛心了」、「真的很便宜，老闆是在做功德的吧」、「看到都餓了」、「這個80元我也覺得可以」。

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(中時新聞網)