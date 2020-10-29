近日中共中央總書記習近平及政協主席汪洋，分別藉「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會」與台灣「光復75周年紀念活動」，對台、美發表措辭強硬的言論。東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授潘兆民認為，陸方此舉除警告美國勿干涉中國內政，更打消台灣逐漸傾美的念想；陸方本來對國民黨有所期待，但近期國民黨路線丕變，讓陸方期待漸消，乾脆「自己出手」，加強對台、美雙方壓力。

潘兆民接受香港媒體《中評社》專訪表示，陸方不僅領導人，甚至連政協主席、外交部、國防部、國台辦等各系統，對台灣的發言都愈來愈強硬，這代表著陸方希望除去介入兩岸之間的「美國外力」；過去陸方還能期待國民黨，但近期國民黨路線丕變，讓陸方期待漸消，索性「自己出手」，透過對台、美施加壓力展現意志。

潘兆民指出，兩岸關係「美國外力」介入程度日益深化，是陸方接連發表強硬言論的關鍵。尤其在美國的介入下，兩岸「近乎脫離」的狀態，更是陸方所無法容忍的。此外，民進黨不僅頻與美國唱和、擴大軍購更自詡是「印太戰略」的一員，再再觸發陸方底線，讓陸方必須「出手遏止」；此舉一方面是要警告美國勿干預中國內政，一方面則是要警告台灣別再「挾洋觸獨」。

針對台灣近期屢有「美國當靠山」思維，陸方除藉「台灣光復」強調台灣與大陸的不可分割性，更以強硬話語對民進黨「當頭棒喝」，以避免兩岸愈走愈遠。此外，潘兆民也觀察到，陸方的兩岸關係策略已逐漸不再依靠台灣的主要政黨，民進黨已「全力親美」，國民黨也改走「親美反共」，陸方乾脆用自己的方式處理兩岸關係。

(中時新聞網)