台灣大道沿線已逾使用年限的站牌，交通局已將台灣大道慢車道沿線共12站的智慧型站牌汰換作業完成，為將來讓民眾容易辨識公車站位幹線公車路廊，未來幹線公車路廊還要導入彩色意象美化，方便民眾辨識公車站位。市議員何文海今天質詢時痛批，那BRT站的維護是否已放棄！交通局長葉昭甫說，市府會加強維護。
何文海指出，近日有民眾向他陳情，BRT車站有些外觀有黑色塗鴉，有的則是外觀斑駁掉漆，甚至有的連站名英文字母都有脫落，明顯影響觀瞻。
何文海表示，台中市政府計畫執行將台灣大道慢車道公車站牌汰舊換新立意良善，但是對比BRT現況外觀不良，長時間未做適當處理，站內許多地方都已經生鏽腐蝕，且諸多設備如閘門、欄杆、機台等設備都已閒置多時，台中市政府交通局是否應該計畫BRT車站保養及未來長遠維護規劃？
葉昭甫強調，將加強維護，清潔維護工作將請公捷處進行盤點，因攸關搭車民眾的安全，部分早期機電設備已不堪用。
(中時 )
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