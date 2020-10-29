中天換照聽證會各界關注，NCC昨表示，中天尚未就8大議題、像未來營運計畫說明清楚，主委陳耀祥找了6位委員討論後，決定最快下周請中天高層到會陳述意見，作為所有NCC委員准駁換照參考，但不對外開放，目前無舉辦第2場聽證會規畫。

對於NCC突然要求中天「補考」，資深媒體人謝寒冰就在自己的直播中指出，這次的補考恐怕不是為了中天而辦，反而是為了NCC那些所謂的「專家學者」而辦的，謝寒冰認為，連黃國昌都不得在自己的臉書上承認，這次NCC所謂的「聽證會」中的跑龍套演技實在太爛了！所以NCC才決定下周重新再演一次，讓老闆滿意，所以真正在「補考」的，實際上根本就是NCC！

謝寒冰的說法讓網友都笑了，但也對NCC的不公相當憤怒，紛紛留言表示「是我就不補考了，陪他們演戲？」、「老板都看不下去，只得重演」、「唉，同一批人嗎？這是另一種對中天管理層及蔡衍明先生的疲勞轟炸」、「NCC真的很噁心」、「羞辱人一次還不夠嗎？」

(中時新聞網)